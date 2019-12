Ex Ilva: Conte, utilizzare Just transition Mechanism per transizione

- L'Italia può utilizzare il Just Transition Mechanism per la transizione energetica dell'Ilva di Taranto. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dei lavori del Consiglio europeo, parlando con alcuni cronisti. In merito al dibattito in Consiglio sul Green deal, "non tutti siamo nelle medesime condizioni. Quindi c'è un divario per quanto riguarda la transizione energetica e questo divario rischia di esser e molto costoso per alcuni paesi rispetto ad altri", ha detto. Quindi, "perseguire l'obiettivo comune della neutralità climatica al 2050 ad alcuni costerebbe un impegno finanziario incredibile", mentre ad altri, "che sono più avvantaggiati, un impegno più modesto", ha aggiunto. "Spaventa la data e poi spaventano gli impegni finanziari". Poi c'è "un problema di sostenibilità dal punto di vista del supporto energetico di questa transizione". Perché "per chi è molto indietro con i combustibili fossili" c'è un problema "anche dal punto di vista tecnico e tecnologico. Quindi una sfida più complicata". Per quanto riguarda l'Italia e quanto la transizione energetica costerebbe al nostro paese, "noi abbiamo il nostro piano clima che dobbiamo aggiornare a fine anno. Noi abbiamo un primato: siamo il secondo paese nel campo delle energie rinnovabili. Per noi è sostenibile, ma anche per noi ha un costo" ha detto Conte. "Sicuramente dobbiamo utilizzare anche la leva finanziaria per coordinarci e per raggiungere questo risultato. Lo stesso Just Transition Mechanism può essere uno strumento, perché è chiaro che c'è un impatto economico e un impatto sociale. Quindi il meccanismo di solidarietà può sicuramente funzionare", ha proseguito. "Tra l'altro il meccanismo lo possiamo usare anche noi, io lo vorrei utilizzare per l'Ilva, perché no?", ha evidenziato. (segue) (Beb)