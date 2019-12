Ex Ilva: Conte, utilizzare Just transition Mechanism per transizione (2)

- Conte ha anche spiegato che la transizione a Taranto "può essere industriale" e ha rimandato a "tra qualche anno" la possibilità della alimentazione ad idrogeno: "L'idrogeno non è una tecnologia che abbiamo domattina, ma in prospettiva, tra qualche anno", ha detto. "Ma sicuramente una diversificazione noi già oggi la facciamo, già ci stiamo lavorando e il nostro piano prevede anche questo", ha continuato. In merito alla transizione energetica verso la neutralità climatica al 2050, "non è solo un problema finanziario", ha detto Conte. "Il tema vero è che dobbiamo essere ambiziosi e ne faccio anche una questione geopolitica. E qualcuno è intervenuto (durante il Consiglio europeo) anche in questa direzione, in consonanza con questa nostra posizione. Oggi il 92 per cento delle emissioni nocive non proviene dall'Europa, proviene dal resto del mondo", ha spiegato. Quindi l'Europa deve assumere una "posizione di leadership", perché "da solo non fai nulla. Se non riesci non solo a dare tu una testimonianza diretta di riorganizzare il tuo sistema industriale, il tuo sistema produttivo, ma se non coinvolgi anche gli altri non ottieni nulla. Prima si parte e meglio è", ha concluso. (Beb)