Usa-Cina: media, raggiunto accordo commerciale su “fase uno”

- Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Cina sulla cosiddetta “fase 1” nella disputa commerciale tra le due super potenze. Lo riferisce “Bloomberg”, secondo cui l'intesa sarebbe ora in attesa dell’approvazione del presidente Usa Donald Trump. Nel pomeriggio (ora locale) il presidente incontrerà i consulenti per decidere se eliminare il prossimo round di tariffe sulla Cina. In precedenza, il quotidiano “Wall Street Journal” aveva riferito che i negoziatori statunitensi avevano affermato che avrebbero dimezzato le tariffe esistenti su circa 360 miliardi di dollaro di beni di fabbricazione cinese e annullato il round di tariffe fissate per entrare in vigore domenica, 15 dicembre, in cambio di un incremento da parte di Pechino degli acquisti di prodotti agricoli e altro. Giovedì mattina, Trump ha espresso ottimismo per un accordo con la Cina con un tweet che ha infiammato le Borse mondiali. L'inquilino della Casa Bianca ha scritto su Twitter che gli Stati Uniti sono vicini ad un accordo commerciale con Pechino. “Lo vogliono, e anche noi!”, ha poi aggiunto. (Was)