Libia: al Arabiya, violenti scontri zona Tauaghur di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registrano violenti scontri nella zona di Tauaghur, vicino al centro di Tripoli. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "al Arabiya". I combattimenti sono iniziati dopo l'annuncio da parte del generale Khalifa Haftar dell'avvio dell'operazione finale per la presa del centro di Tripoli. La stessa emittente ha annunciato che le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar avrebbero preso il controllo dell'accademia degli ufficiali della polizia nella zona di Salahuddin e della via principale di al Saidia nella parte sud della capitale libica. L'inviato dell'emittente pan-araba sostiene che le forze dell'Lna avrebbero registrato progressi in queste ore nei confronti di quelli del Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo la stessa fonte, una squadra di esperti militari che lavorano per le forze di Haftar avrebbero raggiunto nei giorni scorsi la parte sud di Tripoli per preparare questa offensiva. (Lit)