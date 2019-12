Usa: Senato approva risoluzione su genocidio armeno

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi, 12 dicembre, una risoluzione che riconosce ufficialmente il genocidio dell'Impero ottomano contro il popolo armeno. L'azione del Senato è storica e potrebbe aggravare le tensioni tra Stati Uniti e Turchia riconoscendo ufficialmente l'uccisione sistematica di 1,5 milioni di armeni da parte dell'impero ottomano dal 1915 al 1923. Per decenni la Turchia è riuscita a fermare la misura attraverso una sistematica campagna di pressione nei confronti dei legislatori e del governo. La risoluzione sul genocidio armeno, già approvata dalla Camera dei rappresentanti con 405 voti a favore e 11 contrari, arriva quando i rapporti tra Usa e Turchia sono stati messa alla prova negli ultimi mesi a causa dell'acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400 e per la sua incursione in Siria. (Was)