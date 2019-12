Algeria: presidenziali, Bengrina annuncia secondo turno con Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Algeria vedrà contrapposti il candidato islamista Abdelkader Bengrina e quello indipendente Abdelmadjid Tebboune. Lo ha annunciato lo staff della campagna di Bengrina. Secondo la stessa fonte, i primi risultati indicano che Tebboune avrebbe ottenuto il 37 per cento dei voti e Bengrina il 29 per cento dei voti.(Ala)