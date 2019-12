Usa: sanzioni contro figlio presidente Nicuaragua Ortega e due società

- L'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) del dipartimento del Tesoro ha annunciato oggi, 12 dicembre, sanzioni contro Rafael Antonio Ortega Murillo, figlio del presidente nicaraguense Daniel Ortega, e due società che controlla e usa presumibilmente per finanziare e riciclare il denaro per il governo nicaraguense. “Rafael Ortega è il principale gestore dei fondi dietro i piani finanziari illeciti della famiglia Ortega. Il dipartimento del Tesoro prende di mira Rafael e le società che possiede e usa per riciclare denaro per sostenere il regime di Ortega a spese del popolo nicaraguense”, si legge in una dichiarazione del segretario al Tesoro Steven Mnuchin. (Was)