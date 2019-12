Argentina: inflazione a novembre sale del 4,3 per cento

- L'inflazione di novembre in Argentina è stata del 4,3 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato sui 12 mesi, rilevato da dicembre del 2018, segna invece un aggregato del +52,1 per cento, dato che non si registra da 28 anni con l'iperinflazione del 1991. Il rilevamento rappresenta un incremento dell'1 per cento anche rispetto a quello mese precedente quando l'indice ha segnato un +3,3 per cento, mentre sugli 11 mesi del 2019 l'aggregato è del +48,3 per cento. Gli incrementi, riferisce il documento dell'Indec, sono omogenei e nella media per quasi tutte le voci del paniere, con punte del +7,4 per cento alla voce "comunicazione", del +6,3 per cento alla voce "salute" e del +5,3 per cento per quanto riguarda "alimenti e bevande". (segue) (Abu)