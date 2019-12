Argentina: inflazione a novembre sale del 4,3 per cento (2)

- Il dato dell'inflazione, anche se atteso, si inserisce nel contesto di profonda crisi economica che eredita il nuovo esecutivo del presidente Alberto Fernandez insediato questa settimana. Un contesto che il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha definito di "default virtuale", in cui la ristrutturazione del debito estero - per evitare di dover affrontare ulteriori tagli fiscali - e l'avanzo primario derivato dal commercio estero rappresentano gli unici strumenti disponibili per finanziare la ripresa dell'economia. Con 37 anni e alle spalle solo esperienze accademiche, Guzman è chiamato ad affrontare nei prossimi quattro anni quella che ha definito come "una profonda crisi economica e sociale in un contesto di estrema fragilità". "Si tratta di percorrere un cammino angusto", ha aggiunto Guzman, in cui le "priorità" fissate, sono quelle descritte dal presidente Alberto Fernandez nel suo discorso di insediamento: "proteggere i settori più vulnerabili e porre le basi di uno sviluppo sostenibile". (segue) (Abu)