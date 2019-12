Argentina: inflazione a novembre sale del 4,3 per cento (6)

- Il principale dilemma dell'economia argentina secondo Kulfas risiede nel fatto che le attività che più generano liquidità attraverso le esportazioni (agricoltura e industria estrattiva) creano scarsa occupazione, mentre le attività che più creano occupazione (industria manifatturiera) richiedono maggiori liquidità di quelle che sono in grado di far scatenare (in special modo per importazione di beni capitali). La chiave dello sviluppo secondo il ministro dello Sviluppo, risiede quindi nella "creazione di valore aggiunto alle risorse naturali". L'idea è quella quindi di puntare le maggiori risorse sul finanziamento di progetti legati all'industria del conoscimento e dei servizi per fomentare la creazione di "cluster tecnologici" legati direttamente all'attività agricola, all'industria del petrolio e a quella estrattiva. Un progetto questo che punta anche a rompere la storica dicotomia che esiste in Argentina tra industria ed agricoltura. (segue) (Abu)