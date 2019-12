Argentina: inflazione a novembre sale del 4,3 per cento (7)

- A vigilare sui parametri macroeconomici sarà invece il nuovo presidente della Banca centrale (Bcra), Miguel Pesce, già vicepresidente dell'istituzione dal 2004 al 2015, sotto i governi di Nestor e Cristina Kirchner. A lui spetterà il compito di regolare il ritmo dell'espansione monetaria controllando l'inflazione e cercando allo stesso tempo di favorire la riattivazione attraverso una progressiva riduzione del tasso ufficiale di sconto (oggi al 63 per cento) e la creazione di strumenti di finanziamento a tassi agevolati per investimenti e progetti produttivi. Uno degli strumenti attualmente in vigore che verrà senza dubbio mantenuto è lo schema di controllo sui capitali con una forte restrizione all'acquisto di divisa straniera. Si tratta, secondo le nuove autorità, di una misura indispensabile a mantenere il precario equilibrio macroeconomico raggiunto attualmente e ad impedire la "formazione di attivi esterni" o "fuga di capitali", causa principale della attuale crisi di liquidità. (Abu)