Algeria: presidenziali, Fln e Rnd escono sconfitti dalle elezioni

- Raggruppamento nazionale democratico (Rnd) e Fronte nazionale di liberazione (Fln), i due principali partiti filo-governativi con il maggior numero di rappresentati in parlamento e nei consigli comunali in Algeria, escono pesantemente sconfitti dalle elezioni presidenziali di oggi. I due partiti politici hanno deciso di sostenere Azzedine Mihoubi. Nonostante la grande mobilitazione, l'ex ministro della Cultura e attuale segretario generale di Rnd Mihoubi sarebbe arrivato quarto in base ai primi risultati di queste elezioni. (Ala)