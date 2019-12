Regno Unito: exit poll, Johnson avrà maggioranza di 86 seggi

- Secondo gli exit poll, il Partito conservatore del primo ministro britannico Boris Johnson vincerà le elezioni con una maggioranza di 86 seggi. Se i dati fossero confermati Johnson avrà in parlamento il numero di cui ha bisogno per procedere con la Brexit il 31 gennaio. I Conservatori avrebbero ottenuto 368 seggi (42 in più di quelli necessari per ottenere una maggioranza autosufficiente). I Laburisti di Jeremy Corbyn registrerebbero invece una sconfitta molto netta, arrivando a 259 seggi insieme agli alleati.(Res)