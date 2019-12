Usa: Congresso raggiunge accordo provvisorio per evitare arresto del governo

- I legislatori statunitensi hanno raggiunto oggi, 12 dicembre, un accordo di principio sul finanziamento del governo per il resto dell'anno fiscale ed evitare così il suo arresto (shutdown). I dettagli non sono ancora noti ma il leader della maggioranza della Camera, Steny Hoyer, ha dichiarato che prevede di votare la misura martedì, 17 dicembre, probabilmente dividendola in almeno due pacchetti. I democratici affermano di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il presidente Donald Trump firmerà il provvedimento una volta approvato dal Congresso, evitando lo shutdown dopo la scadenza del finanziamento del 20 dicembre. (Was)