Cop25: Costa, fondamentale rapporto tra scienza e politica

Sull'importanza di "mettere in connessione le conoscenze scientifiche per attuare l'accordo di Parigi: il valore della cooperazione internazionale" ci si è confrontati oggi pomeriggio nel padiglione Italia, alla Cop25 di Madrid, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, nel corso di un incontro a cura del Centro Euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici. Un'occasione di dialogo sul valore della ricerca europea sul clima. Dati affidabili, scenari scientificamente validi, servizi climatici che tengano conto della conoscenza scientifica più avanzata sono essenziali per l'adozione di politiche efficaci, che consentono di rispondere adeguatamente agli impegni internazionali come l'accordo di Parigi. Nel corso dell'incontro, sono stati presentati i lavori della "Joint programming initiative (Jpi) climate", un'iniziativa intergovernativa paneuropea che riunisce diciotto Paesi per lavorare congiuntamente sulla ricerca sul clima.