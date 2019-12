Brasile: Banca centrale taglia tasso di sconto 4,5 per cento, nuovo record minimo (2)

- Per il 2019, il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'indice dei prezzi al consumo (Ipca), quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. A novembre, l'Ipca si è attestato a quota 3,27 per cento. Secondo gli analisti del settore finanziario, il 2019 si potrebbe chiudere con un tasso di inflazioni inferiore alla media, ipotizzata dal Cmn, al 3,84 per cento su anno. (segue) (Brb)