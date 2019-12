Costa d’Avorio: Macron in visita nel paese dal 20 al 22 dicembre, previsto incontro con omologo Ouattara

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita ufficiale in Costa d'Avorio dal 20 al 22 dicembre prossimo. Lo ha annunciato il portavoce del governo ivoriano, Sidi Toure, al termine di una riunione di gabinetto. “La Costa d'Avorio è onorata di dare il benvenuto a Emmanuel Macron dal 20 al 22 dicembre per una visita ufficiale”, ha detto il portavoce citato dai media ivoriani. Nel corso della visita, inizialmente prevista dieci giorni prima, Macron incontrerà l’omologo ivoriano Alassane Ouattara insieme al quale poserà la prima pietra del mercato centrale di Bouaké, nel centro del paesee. Una volta completata l’opera, il cui costo di investimento è stimato in 60 milioni di euro, sarà il più grande mercato aperto dell'Africa occidentale e sorgerà su un'area di 8,7 ettari ospitando fino a 10 mila attività commerciali. La visita di Macron arriva a quasi un anno dalle elezioni presidenziali in Costa d’Avortio previste nell'ottobre 2020. (Res)