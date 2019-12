Università: Milano-Bicocca, le lauree blockchain sul podio degli Oscar dell'Istruzione

- Le lauree in formato blockchain dell'Università di Milano-Bicocca si sono aggiudicate la medaglia d'argento agli Oscar internazionali dell'Istruzione, categoria "Best Innovation in Blockchain Technology". Unico progetto italiano premiato. Lo annuncia una nota diffusa dall'ateneo in cui viene ricordato che il sistema di certificazione dei titoli di laurea basato su blockchain è stato introdotto quest'anno dall'Ateneo milanese e dall'Università degli Studi di Padova, in partnership con il Consorzio Cineca. L'obiettivo: distribuire ai laureati certificazioni di laurea secondo il formato blockcerts avviato dagli M.I.T. Media Labs: certificazioni facilmente portabili e totalmente sicure, al riparo da qualsiasi falsificazione e manomissione. La loro validità può essere verificata da chiunque in ogni parte del mondo, senza la mediazione degli uffici dell'università. Così i laureati possono garantire l'autenticità e l'integrità del loro titolo di laurea a potenziali datori di lavoro e ad altre istituzioni in tutto il mondo, e non saranno mai più tenuti a spendere tempo e denaro per ottenere duplicati. "Reimagine Education" è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning Lab e dedicata all'innovazione nel mondo dell'education. All'interno della kermesse vengono assegnati i "QS – Reimagine Education Awards" – gli Oscar internazionali dell'Istruzione – che premiano gli approcci più innovativi e utili a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti e il placement dei laureati. Quest'anno le candidature sono state 1.507, provenienti da 39 nazioni diverse, 24 quelle italiane. (Com)