Germania-Russia: ministero Esteri, espulsione funzionari tedeschi "precedente sgradevole"

- Le autorità di Berlino si rammaricano per l’espulsione di due dipendenti dell’ambasciata tedesca a Mosca sulla base del principio di reciprocità: si tratta di un provvedimento privo di fondamento che crea un cattivo precedente per quanto riguarda il corso dei rapporti bilaterali. Lo ha dichiarato una portavoce del ministero degli Esteri di Berlino commentando il provvedimento annunciato questa mattina dalle autorità russe che hanno indicato due dipendenti dell’ambasciata tedesca come persona non grata, invitandoli a lasciare il paese entro sette giorni. “Ne prendiamo atto, seppur con rammarico dal momento che si tratta di una decisione ingiustificata che crea un precedente sgradevole”, ha detto la portavoce, aggiungendo che “la Germania si riserva il diritto di prendere ulteriori provvedimenti sulla base del corso dell’indagine”. La decisione di Mosca è arrivata in risposta all’espulsione di due funzionari russi da Berlino nel quadro del caso dell’omicidio del dissidente ceceno con cittadinanza georgiana Zelimkan Khangoshvili, annunciata lo scorso 4 dicembre. In questo modo, il dicastero ha inteso reagire a quella che ritiene l'insufficiente cooperazione della Russia nell'inchiesta sull'assassinio del dissidente ceceno.(Geb)