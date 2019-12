Finestra sul mondo: Germania-Ue, Fuest (Ifo), eurotassa transazioni finanziarie va nella direzione sbagliata

- Proposta dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, l'imposta europea dello 0,2 per cento sulle transazioni finanziarie è “un passo nella direzione sbagliata”. È quanto sostiene il presidente dell'Istituto per la ricerca economica tedesco (Ifo), Clemens Fuest, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.Secondo Fuest, l'eurotassa sulle operazioni finanziarie è “esempio di una politica che intende risolvere i problemi, ma in realtà li aggrava”. Tasse come quella proposta da Scholz sono “notevolmente popolari, perché in molti ritengono che possano combattere la speculazione dannosa e colpiscono quanti si sono arricchiti a spese dei tanti prima della crisi finanziaria”. Tuttavia, osserva il presidente dell'Ifo, “in realtà sono necessari altri strumenti per raggiungere questi obiettivi”. Come spiega Fuest, “il motivo principale della crisi è stata la scarsa capitalizzazione di molte banche, unita alla necessità di salvare gli istituti di credito al collasso con fondi pubblici”. Questa “combinazione fatale” ha stimolato la propensione al rischio e l'azzardo morale delle banche, portando a “una privatizzazione degli utili e a una nazionalizzazione delle perdite giustamente criticate”. Tuttavia, la “risposta corretta” non è un'imposta sulle transazioni finanziarie, ma “chiedere alle banche una quantità significativamente maggiore di capitale proprio”.Per Fuest, la proposta di Scholz non è corretta anche perché dall'eurotassa sulle transazioni finanziarie sarebbero esentati “importanti strumenti speculativi come i derivati”. Una tale iniziativa potrebbe poi avere l'effetto paradossale di “aumentare le oscillazioni indesiderate e speculative dei prezzi” dei prodotti finanziari. Secondo il presidente dell'Ifo, infine, l'imposta europea sulle transazioni finanziarie “non solo non fa nulla per risolvere i problemi nel settore finanziario, ma infligge danni più gravi”. (Sit)