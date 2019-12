Finestra sul mondo: Germania, ministro Difesa, prontezza operativa Bundeswher al centro del lavoro nel 2020

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, “non intende più accettare le carenze negli equipaggiamenti della Bundeswher”, ossia le Forze armate della Germania. Pertanto, ha dichiarato Kramp-Karrenbauer durante un intervento al Bundestag, “la prontezza operativa e l'equipaggiamento saranno al centro del lavoro” del ministero della Difesa nel 2020. Come evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, fonti del dicastero guidato da Kramp-Karrenbauer hanno recentemente rivelato che la Bundeswehr non ha compiuto “alcun progresso” nella prontezza operativa dei principali sistemi d'arma che ha in dotazione. Nel 2019, il livello di operatività di armamenti e mezzi raggiunge, infatti, il 70 per cento, “dato comparabile con i risultati degli ultimi due anni”. I problemi principali si riscontrano nei corazzati per fanteria Puma, negli elicotteri multiruolo NH-90 e negli aerei da trasporto Airbus A400M. Queste indiscrezioni paiono confermare il quadro critico della Bundeswehr recentemente reso noto dal quotidiano “Die Welt”, che ha diffuso dati riservati trapelati dal ministero della Difesa tedesco durante l'elaborazione del rapporto annuale sulla prontezza operativa dei sistemi d'arma in dotazione alle Forze armate tedesche. In base alle informazioni ottenute da “Die Welt” si apprende che soltanto nove elicotteri multiruolo NH-90 su 75 risultano operativi, così come 101 carri armati Leopard 2 su 245. Pronti all'impiego sono poi 12 elicotteri d'attacco Tiger su 53 e 67 corazzati per fanteria Puma su 284. Su 237 corazzati multiruolo da trasporto Boxer possono esserne dispiegati nell'immediato soltanto 120, così come 116 su 220 blindati da ricognizione Fennek e 46 obici semoventi Pzh 2000 su 121. (Sit)