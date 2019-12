Finestra sul mondo: Ue, Germania contro allentamento vincoli di bilancio per investimenti "verdi"

- La Germania intende bloccare ogni possibile tentativo di allentare le regole europee sui bilanci pubblici con il pretesto di finanziare investimenti "verdi". Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", commentando le dichiarazioni di diversi esponenti politici tedeschi contrari al "Green New Deal" annunciato dalla Commissione europea nella giornata di ieri, 11 dicembre. Il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha detto di voler riesaminare la normativa dell'Ue che limita il ricorso al deficit di bilancio, facendo così balenare la possibilità che quelle regole siano piegate per rendere più facile ai governi dei paesi membri ottenere prestiti dai mercati da investire poi in progetti a favore dell'ambiente. Tuttavia, per il "Financial Times", un qualsiasi significativo cambiamento in tal senso sarebbe estremamente controverso e troverebbe contrari i paesi del Nord Europa, sostenitori del bilancio. A Berlino, Eckhardt Rehberg responsabile per le questioni di bilancio dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha dichiarato che il Patto di stabilità e crescita già prevede abbastanza flessibilità per permettere investimenti pubblici: "Non abbiamo affatto bisogno di ulteriori eccezioni alle regole", ha evidenziato Rehberg. Più espicito è stato il commento di Hans Michelbach, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu): "Il piano di Gentiloni è un attacco diretto agli obbiettivi di stabilità con il pretesto di proteggere il clima" (Sit)