Finestra sul mondo: Francia, premier Philippe presenta riforma pensioni, sindacati contro

- Il primo ministro francese Edouard Philippe ha presentato ieri, 11 dicembre, la riforma delle pensioni con un intervento durato quasi un'ora. “Proponiamo un nuovo patto tra generazioni”, ha detto il capo del governo parlando dal Consiglio economico sociale e ambientale (Cese). Philippe ha confermato la soppressione dei 42 regimi speciali, che confluiranno in un unico sistema universale a punti. Il capo del governo ha poi dichiarato che l'età minima pensionabile resta a 62 anni, ma per raggiungere la pensione a tasso pieno è stata prevista “un'eta di equilibrio” a 64 anni con “sistema di bonus malus”. “La sola soluzione è lavorare un po' di più e progressivamente, come è il caso ovunque in Europa”, ha detto il primo ministro. Il testo, che arriverà al Parlamento a fine febbraio, riguarderà tuti coloro nati a partire dal 1975. Dura la reazione dei sindacati, che hanno respinto in blocco il piano. “La linea rossa è stata superata” ha detto il segretario della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger. La sigla si è sempre mostra favorevole alla creazione di un sistema a punti ma dopo gli annunci del governo ha deciso di unirsi alle proteste previste per il 17 dicembre. Per Philippe Martinez, segretario della Confederazione generale del lavoro (Cgt), il governo “prende in giro tutti” con questa riforma. Nel corso di un intervento tenuto in serata sull'emittente televisiva “TF1” il capo del governo si è rivolto ai sindacati confermando che la sua “porta resta aperta “ e la sua “mano tesa”. Philippe ha poi invitato tutti i sindacati favorevoli all'instaurazione di un regime universale delle pensioni a proporre “un cammino che permetta di arrivare all'equilibrio”. (Sit)