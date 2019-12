Finestra sul mondo: Regno Unito, oggi elezioni, risultato altamente incerto

- Le elezioni anticipate che si stanno svolgendo oggi nel Regno Unito sono estremamente incerte e, in base ai sondaggi, il risultato è "sul filo del rasoio". Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph". Secondo le ultime rilevazioni, si sarebbe più che dimezzato il vantaggio del Partito conservatore del primo ministro Boris Johnson nei confronti del principale rivale, il leader del Partito laburista Jeremy Corbyn. I commentatori sono concordi nel ritenere che il cattivo tempo che sta colpendo il Regno Unito in queste ore potrebbe influire pesantemente sulle elezioni. Tuttavia, non vi è alcun consenso su quale partito potrebbe essere maggiormente penalizzato se l'affluenza alle urne si rivelasse inferiore alle precedenti elezioni. A ogni modo, il "Telegraph", ultraconservatore ed euroscettico, chiama alla mobilitazione l'elettorato di destra, sostenendo che il voto è una "occasione unica" sia per realizzare finalmente la Brexit sia per "gettare nel cestino della spazzatura della storia" l'estrema sinistra che con Corbyn si è impadronita del Labour. Nonostante i sondaggi continuino a dare in vantaggio il suo Partito conservatore, Johnson è consapevole che a causa della volatilità dell'elettorato potrebbe non riuscire a vincere le elezioni. Il rischio è che dalle urne emerga un "hung Parliament", ossia un parlamento nel quale nessun partito ha la maggioranza per formare il governo. Per tale motivo, riferisce il quotidiano "The Times", Johnson ha rivolto il suo ultimo appello preelettorale nella serata di ieri, 11 dicembre, chiedendo ai suoi concittadini un voto "per fermare il caos" che deriverebbe da un "hung Parliament". Johnson ha rafforzato il suo messaggio facendo riferimento al parlamento uscente che, diviso e privo di una chiara maggioranza, non è riuscito a realizzare la Brexit. In tal modo, per Johnson il Regno Unito ha letteralmente "perso tre anni" in inutili dibattiti che non hanno portato a niente. (Sit)