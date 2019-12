Finestra sul mondo: Spagna, premier designato Sanchez include Torra, Vox e Bildu nei negoziati su investitura

- Il re di Spagna Felipe VI ha nominato ieri, 11 dicembre, il leader socialista e capo dell’esecutivo uscente Pedro Sanchez candidato a futuro presidente del governo spagnolo. Sanchez, che ha vinto le elezioni ed è l'unico in grado di formare una maggioranza, ha detto a Felipe VI che ritiene di poter avere i voti necessari per l'investitura ma non ha ancora chiuso i negoziati con le altre forze politiche. Manca principalmente l'astensione di Erc e, per raggiungere questo obiettivo, Sanchez ha fatto un passo inaspettato, scrive il quotidiano “El Pais”: ha annunciato che parlerà con "tutti i presidenti regionali", cioè riprenderà il dialogo con Quim Torra, presidente della Generalitat de Catalunya, mossa che gli indipendenti chiedevano da tempo. Sanchez ha deciso di muoversi in tutte le direzioni per cercare l'investitura e così lunedì prossimo si vedrà separatamente con Pablo Casado (Pp) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) ai quali chiederà l'astensione. Adriana Lastra, la portavoce parlamentare del Psoe, incontrerà invece "tutti i partiti politici al Congresso", incluso gli indipendentisti baschi di Eh Bildu e l'ultradestra Vox, finora esclusi da questi round. (Sit)