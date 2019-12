Finestra sul mondo: Usa, "Russiagate", ispettore generale esprime preoccupazioni al Congresso per errori Fbi

- L'ispettore generale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Michael Horowitz, ha affermato ieri davanti al Congresso che il Federal bureau of Investigation (Fbi) ha commesso "errori basilari e fondamentali" durante l'indagine sulla campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016. Horowitz ha espresso preoccupazione per gli errori e le omissioni dell'Fbi nelle sue richieste di approvazione giudiziaria per condurre dei controlli sull'ex consigliere della campagna di Trump, Carter Page. "Siamo profondamente preoccupati che siano stati commessi così tanti errori di base e fondamentali da tre squadre investigative separate e appositamente selezionate (dai vertici dell'agenzia) su una delle indagini dell'Fbi più sensibili, dopo che la questione era stata riferita ai massimi livelli all'interno dell'Fbi", ha detto Horowitz. L'ispettore generale, nella sua testimonianza davanti al Congresso, non si è discostato dal rapporto su “Russiagate” pubblicato lunedì, 9 dicembre, nel quale ha rilevato numerosi errori procedurali e di gestione dell'indagine da parte del Bureau, anche se nel complesso non ha potuto accertare alcun "pregiudizio politico" da parte dell'agenzia. (Sit)