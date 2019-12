Finestra sul mondo: Usa, Camera approva bilancio difesa da 738 miliardi di dollari, via libera a Forza spaziale

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il National Defense Authorization Act (Ndaa), la legge di bilancio per la difesa per l'anno fiscale 2020, che autorizza stanziamenti per 738 miliardi di dollari al dipartimento della Difesa e ai suoi i programmi di sicurezza. Ieri, 11 dicembre, il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con 377 voti a favore e 48 contrari, e il testo è stato inviato al Senato Tra i punti chiave figura l'istituzione della Space Force, la sesta branca delle Forze armate statunitensi volto a proteggere le risorse spaziali Usa. Nel complesso sono stati 41 i Democratici e 6 i Repubblicani che hanno votato contro. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato il Congresso ad approvare rapidamente il testo bipartisan in modo da poterlo firmare immediatamente. Lunedì i dirigenti della Camera e del Senato hanno presentato il testo, frutto di un compromesso dopo settimane di negoziati a porte chiuse. Il disegno di legge prevede sanzioni per gli oleodotti russi e vieta la cooperazione militare con la Russia. Nel documento sono presenti sanzioni anche contro la Turchia per l'acquisto dei sistemi di difesa aerea S-400 russi e proibisce il trasferimento di jet F-35 a quel paese. Il testo di legge introduce il congedo parentale retribuito di 12 settimane a tutti i lavoratori federali. Il pacchetto da 738 miliardi di dollari comporta anche un aumento di stipendio del 3,1 per cento per il personale militare e abrogherebbe una politica di compensazione di vecchia data che impediva ad alcune famiglie “Gold Star”, che hanno perso familiari durante la guerra in Iraq e hanno quindi il diritto di esibire una stella d'oro, di ricevere benefici per i sopravvissuti. (Sit)