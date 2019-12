Finestra sul mondo: Sahel, Macron rinvia il vertice di Pau a causa dell'attacco in NIger

- A causa dell'attacco jihadista avvenuto il 10 dicembre scorso nel campo militare di Inates, nel Niger dove sono morti più di 60 soldati nigerini, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di rinviare il vertice previsto per il 16 dicembre a Pau, nel sud-ovest della Francia, dedicato all'operazione Barkhane e al G5 Sahel, il dispositivo militare congiunto tra Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad. Lo riferisce il settimanale francese “Le Point”, riportando un annuncio fatto dall'Eliseo. Il capo di Stato francese ha avuto un colloquio telefonico nella serata di ieri, 11 dicembre, con il suo omologo nigerino Mahamadou Issoufou. Entrambi i leader hanno convenuto sul rinvio dell'incontro, che dovrebbe tenersi “all'inizio del 2020”, ha indicato la presidenza di Parigi. Nel corso del vertice della Nato che si è tenuto a Londra il 4 e 5 dicembre Macron ha annunciato l'organizzazione del summit per “chiarire” le posizioni dei paesi del G5 Sahel. Parigi sta organizzando anche la creazione di Tacouba, un'operazione che riunisce le forze speciali di alcuni paesi europei che dovrebbero andare in aiuto dell'esercito maliano. (Sit)