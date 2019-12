Fondazione Open: Renzi, violato segreto d'ufficio, siamo alla barbarie

- A proposito della Fondazione Open, c'è stata "violazione sistematica del segreto d'ufficio, riguardo vicende personali del sottoscritto". Lo ha detto il senatore e leader di Italia viva Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato durante il dibattito sul finanziamento alla politica. Quindi, Renzi ha proseguito: "Si dà per scontato che la privacy per un politico non esista. E' sacrosanto che noi presentiamo tutti i dati della nostra attività, ciò che non è sacrosanto è sostenere che tutto possa essere totalmente privo di qualsiaisi limite, io non ci sto, dico no all'idea di Stato etico che vuole trasformare in un processo principi di opportunità politica. Si abbia il coraggio di dire che siamo alla barbarie". (Rin)