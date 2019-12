Albania: presidente Meta ringrazia Israele per sostego a persone colpita da sisma

- La squadra di soccorso israeliana inviata a sostegno delle persone colpite dal terremoto avvenuto in Albnaia lo scorso 26 novembre “ha fatto un ottimo lavoro”. Lo ha detto il presidente Ilir Meta, ringraziando la squadra di specialisti israeliana e l'ambasciatore di Israele Noah Gal Gendler per l'impagabile contributo apportato all'ulteriore rafforzamento delle relazioni tradizionali tra i nostri due paesi e popoli. “Ieri sera è stato un piacere discutere a Durazzo con la squadra israeliana che ha aiutato le nostre istituzioni e i nostri cittadini gravemente colpiti dal terremoto. Non solo ci hanno aiutato molto, ma ci hanno anche insegnato molto", ha affermato il presidente Meta.(Alt)