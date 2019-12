Avellino: al via sinergia tra Confcooperative e liceo Publio Virgilio Marone

- Accompagnare gli studenti delle scuole superiori a conoscere e ad approfondire l’imprenditoria cooperativa, con momenti di studio ma anche di sperimentazione pratica. Questo l’obiettivo della rinnovata sinergia tra Confcooperative Campania e il liceo statale Publio Virgilio Marone, indirizzo economico sociale di Avellino, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, cosiddetti Pcto. Protagonisti saranno gli alunni della classe terza G che, guidati dalla professoressa Luigia Capossela nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, avranno modo di venire a contatto con il movimento cooperativo irpino e sviluppare un progetto dal titolo “Fare impresa nel sociale”, che prevede anche la simulazione della costituzione di una cooperativa. In merito il presidente del Comitato territoriale di Avellino-Confcooperative Campania, Francesco Melillo, ha commentato: “Il coinvolgimento degli studenti all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è un passo verso la conoscenza e la valorizzazione del mondo imprenditoriale cooperativistico. Ci sono zone del nostro Paese in cui l’impresa cooperativa viene spiegata ai bambini nella scuola dell’infanzia, ebbene in queste zone c’è una quotidiana collaborazione tra profit e no profit e la cooperazione è un modello imprenditoriale trainante. Come Organizzazione ci impegniamo ad infondere la curiosità per una forma di impresa che mette al centro le persone ed i loro talenti, e che, se sostenuta ed incentivata, può determinare una profonda inversione di tendenza nella redistribuzione della ricchezza e nello sviluppo economico e sociale. Vogliamo fornire a questi ragazzi strumenti e visioni alternative all’abbandono del loro territorio”.(Ren)