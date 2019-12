Sud Sudan: Pam, milioni di persone soffrono la fame in seguito alle alluvioni

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta mobilitando fondi aggiuntivi per soddisfare le esigenze di milioni di persone in Sud Sudan che hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria a causa delle inondazioni catastrofiche degli ultimi mesi. È quanto si legge in una nota del Pam, secondo cui le calamità stanno spingendo il paese e la sua popolazione, già colpiti dall’instabilità politica, verso il precipizio. Secondo gli ultimi dati sulla sicurezza alimentare elaborati dagli esperti del governo e delle Nazioni Unite, si prevede infatti che fino a 5,5 milioni di sud sudanesi soffrano la fame ma è probabile che il numero di persone bisognose aumenti a causa del livello catastrofico di distruzione causato dalle alluvioni che hanno colpito il paese a partire da ottobre a seguito di una siccità che ha flagellato diverse parti del paese all'inizio dell'anno. “Con tutte le catastrofi del mondo, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un'altra (catastrofe)”, ha dichiarato il direttore esecutivo del Pam, David Beasley. “Conosciamo i problemi che abbiamo riscontrato nel Sud Sudan, ma le piogge e le inondazioni hanno portato a un disastro nazionale e sono molto peggiori di quanto chiunque potesse prevedere. Se non avremo finanziamenti nelle prossime settimane e mesi, saremo di fronte a una carestia. Abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di aiuto e ne abbiamo bisogno ora”, ha aggiunto. (segue) (Com)