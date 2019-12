Sud Sudan: Pam, milioni di persone soffrono la fame in seguito alle alluvioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un milione di persone sono state direttamente colpite dalle inondazioni che hanno distrutto 73 mila tonnellate di potenziali raccolti e spazzato via decine di migliaia di bovini e capre da cui le persone dipendono per sopravvivere. L'assistenza umanitaria fornisce un'ancora di salvezza nella maggior parte delle aree del Sud Sudan. Nel 2019 il Pam ha intensificato la sua assistenza per raggiungere 4,6 milioni di persone con aiuti salva-vita, ma ora per farlo ha bisogno di 270 milioni di dollari entro la prima metà del 2020. Inoltre il Pam ha bisogno di 100 milioni di dollari nel mese prossimo per acquistare e pre-posizionare il cibo in vista della stagione delle piogge prevista nel maggio 2020. Il governo del Sud Sudan ha dichiarato lo stato di emergenza alla fine di ottobre nelle regioni di Bahr El Ghazal, del Grande Nilo superiore e del Grande Equatoria a causa delle inondazioni, chiedendo un rafforzamento dell'assistenza internazionale. La carestia nel Sud Sudan è stata sconfitta dopo quattro mesi nel 2017 da una risposta umanitaria concertata su larga scala. Gli esperti ora affermano che le prospettive di sicurezza alimentare del paese non sono mai state così disastrose. (Com)