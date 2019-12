Imprese: Telefonica Deutschland si rivolge a Huawei e Nokia per lancio rete 5G (2)

- All'inizio di dicembre, il ministro dell'Economia e dell'energia tedesco, Peter Altmaier, si è detto contrario all'esclusione arbitraria dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei dalla partecipazione allo sviluppo della rete 5G in Germania. In un'intervista rilasciata oggi al quotidiano "Handelsblatt", Altmaier ha affermato: "L'economia di mercato e lo Stato di diritto significano anche che le aziende non possono essere escluse in maniera arbitraria dall'accesso al mercato senza prove verificabili". Huawei è accusata dagli Stati Uniti e da altri paesi di svolgere attività di spionaggi per il governo cinese. (Geb)