Trasporti: Di Marco (M5S), legittime rivendicazioni dello sciopero dei dipendenti Trenord

- “Come M5S riteniamo legittime le rivendicazioni dello sciopero dei dipendenti Trenord proclamato dal sindacato OR.S.A. per domenica e lunedì prossimi. I lavoratori sono infatti, insieme ai viaggiatori, vittime delle criticità gestionali dell’Azienda. Fra le sacrosante rivendicazioni dello sciopero la più importante è un rinnovo contrattuale atteso da anni e continuamente rinviato. L’Amministratore delegato Piuri ha avuto il coraggio di far circolare dichiarazioni sulla presunta revoca dello sciopero. Invece di occuparsi in maniera goffa di diritti costituzionali dovrebbe preoccuparsi di far funzionare l’azienda e di far arrivare i treni in orario. Come M5S continueremo a monitorare la situazione e a chiedere una revisione della gestione aziendale sia per garantire un servizio decente sia affinché vengano tutelati i diritti dei dipendenti”, così Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia.(Com)