Israele: premier Netanyahu lascerà incarichi ministeriali entro il primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente israeliano, Benjamin Netayahu, ha annunciato che lascerà entro il primo gennaio i portafogli ministeriali attualmente detenuti: Sanità, Diaspora, Welfare e Agricoltura, ma continuerà a ricoprire il ruolo di primo ministro. Le pressioni su Netanyahu per rimettere gli incarichi ministeriali sono aumentate dopo che il procuratore generale Avichai Mandelblit ha annunciato l’incriminazione contro il premier il 21 novembre. Poco dopo, il Movimento per la qualità del governo in Israele ha presentato una petizione all'Alta Corte sia per far licenziare Netanyahu come primo ministro sia spingerlo a dimettersi dagli altri ruoli ministeriali. Il 25 novembre, Mandelblit ha difeso la possibilità di Netanyahu di mantenere la carica di primo ministro, ma ha rinviato la sua opinione sul mantenimento degli altri portafogli ministeriali. Dopo l’annuncio di oggi, Mandelbit ha dichiarato in una nota che l’Alta corte non dovrà più esprimere la sua opinione in merito. (segue) (Res)