Israele: premier Netanyahu lascerà incarichi ministeriali entro il primo gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Netanyahu giunge dopo che il parlamento ha votato una mozione per ripetere le elezioni legislative il prossimo 2 marzo in quella che sarà la terza tornata elettorale in meno di un anno. Infatti, ieri sera è scaduto il termine per la formazione di un governo dopo che i deputati della Knesset non hanno trovato un candidato incaricato di formare il nuovo esecutivo e sbloccare la peggior impasse politica nella storia del paese. Il parlamento israeliano si è dunque sciolto dopo che ha avuto tempo fino alla mezzanotte di ieri per individuare un deputato in grado di mettere insieme l'appoggio di 61 colleghi su 120 per formare un governo. Il parlamento ha approvato il disegno di legge per lo scioglimento della Camera e andare al voto il 2 marzo, dopo che i leader del Likud e Kahol Lavan (Blu e bianco), i partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni dello scorso 17 settembre, rispettivamente Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, non sono riusciti a formare il governo. Secondo i media locali, ieri il premier uscente si è consultato con i suoi avvocati sulla possibilità di rinunciare all’immunità per i casi di corruzione che lo vedono incriminato per superare lo stallo istituzionale e formare il governo. (Res)