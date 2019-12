Sicurezza: Baldoni (Dis), Italia più forte se sicura in settore cyber - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Baldoni, vicedirettore per la cybersecurity del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della presidenza del Consiglio, nel suo intervento alla giornata conclusiva dell’Expo Forum Europeo sulla New Space Economy (Nse) organizzato alla Fiera di Roma. (Pav)