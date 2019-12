Usa-Corea del Nord: Washington sollecita ripresa negoziati, apre ad approccio flessibile

- Gli Stati Uniti hanno nuovamente sollecitato la Corea del Nord a rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione bloccati dallo scorso febbraio, in occasione di un dibattito aperto in materia presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella giornata di ieri. “Non abbiamo chiesto alla Corea del Nord di fare tutto prima che noi facciamo qualsiasi cosa. Gli Stati Uniti sono pronti ad affrontare la questione in maniera flessibile”, ha affermato l’ambasciatore statunitense all’Onu, Kelly Craft, le cui parole sono parse un distanziamento condizionale dalla posizione di “massima pressione” sinora adottata dagli Usa. “Non possiamo fare da soli”, ha però avvertito il funzionario Usa. “La Corea del Nord deve assumere la decisione difficile ma coraggiosa di lavorare assieme a noi”. Al contempo, Craft ha citato “indicazioni profondamente preoccupanti” di nuove provocazioni da parte del Nord, dopo la serie di test balistici a corto raggio effettuate negli ultimi mesi. “Questi testi balistici, a prescindere dalla gittata, minano la sicurezza e la stabilità regionali, e costituiscono una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu”, ha detto l’ambasciatore.Le ultime stime delle Nazioni Unite in merito all’andamento dell’economia nordcoreana contribuiscono a spiegare l’irrigidimento retorico esibito negli scorsi mesi dal regime di Pyongyang, che da settimane minaccia di abbandonare definitivamente il dialogo sulla denuclearizzazione in assenza di concessioni concrete da parte degli Stati Uniti. Dopo il fallimento del secondo summit tra i leader dei due paesi, tenuto lo scorso febbraio ad Hanoi, i negoziati tesi smantellare i programmi balistico e nucleare nordcoreani hanno subito una sostanziale battuta d’arresto. A poco è servito l’incontro dello scorso giugno tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, lungo il confine militarizzato tra le due Coree: il confronto, giunto a sorpresa dopo il summit del G-20 di Osaka, aveva alimentato aspettative di un rilancio delle trattative. La linea di Washington, che vincola qualunque forma di assistenza e cooperazione economica al Nord alla denuclearizzazione “completa, verificata e irreversibile”, si è però dimostrata inflessibile.Il regime nordcoreano ha risposto conducendo una serie di test di missili balistici a corto raggio, inasprendo le polemiche con la Casa Bianca e il governo sudcoreano – il cui presidente, Moon Jae-in, si era molto speso per una storica svolta verso la riconciliazione – e minacciando infine di abbandonare del tutto il confronto dialettico con gli Usa entro la fine del 2019. Il senso di crescente urgenza che giunge da Pyongyang, sembra trovare una spiegazione nelle stime pubblicate all’inizio di questa settimana dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). L’annuale compendio statistico dell’agenzia stima infatti che le esportazioni della Corea del Nord siano crollate addirittura dell’83,8 per cento nel 2018 rispetto all’anno precedente, a soli 300 milioni di dollari annui. Già nel 2017, l’export di Pyongyang aveva subito una contrazione del 34,1 per cento, a 2,59 miliardi di dollari.L’ultimo rapporto dell’Unctad non fornisce una indicazione precisa in merito al commercio di servizi e al prodotto interno lordo della Corea del Nord, ma stima che lo scorso anno il paese asiatico abbia scontato una recessione economica nell’ordine dell’1 per cento del pil; secondo l’agenzia, il Nord era entrato in recessione già nel 2017, con una decrescita dell’1,3 per cento. Il regime sanzionatorio imposto alla Corea del Nord dal Consiglio si sicurezza Onu e dagli Stati Uniti, assieme alla morsa sempre più stretta dei controlli sul contrabbando marittimo di merci ad opera di paesi come il Giappone, sembrano dunque aver assestato un colpo durissimo all’economia del Nord. Secondo l’Unctad, lo scorso anno il Nord ha dovuto far fronte anche ad un consistente calo degli investimenti esteri diretti: meno 17,5 per cento rispetto al 2017, a soli 52 milioni di dollari.I dati presentati dall’Unctad sono simili a quelli pubblicati lo scorso luglio in un rapporto dall’Agenzia per la promozione del commercio e degli investimenti in Corea (Kotra). L’agenzia sudcoreana traccia anzi un quadro peggiore, stimando per il 2018 un calo dell’export nordcoreano dell’86,3 per cento, a soli 240 milioni di dollari, mentre le importazioni sarebbero calate del 31,2 per cento, a 2,6 miliardi di dollari. Secondo il Kotra, lo scorso anno il deficit commerciale della Corea del Nord è aumentato del 17,5 per cento, a 2,63 miliardi di dollari.Il drastico calo dei volumi del commercio internazionale pare coincidere con la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu che a marzo 2016 ha irrigidito le sanzioni a carico di Pyongyang, dopo il quarto test nucleare effettuato da quel paese, nel gennaio di quell’anno. Il nuovo regime sanzionatorio, che pare aver raggiunto il massimo dell’efficacia lo scorso anno, obbliga gli Stati a condurre ispezioni su qualunque carico proveniente dalla Corea del Nord o diretto verso quel paese; l’Onu ha anche proibito il leasing di imbarcazioni e velivoli a Pyongyang, e bandito le esportazioni di minerali da quel paese. Il parco industriale di Kaesong, co-gestito dalle due Coree, è stato chiuso a fine 2016, e da allora gli scambi economici inter-coreani si sono perlopiù arrestati, a dispetto dei propositi formulati dai leader dei due paesi in occasione di una serie di summit, lo scorso anno.Il regime nordcoreano ha annunciato la scorsa settimana che i suoi massimi organi decisionali delibereranno in merito ad una serie di “questioni cruciali” questo mese, in occasione di un vertice del Partito del lavoro teso a discutere “la mutata situazione domestica e internazionale”. L’annuncio, veicolato come di consueto dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, segue l’ultima esortazione rivolta da Pyongyang agli Stati Uniti a proporre aperture concrete e sostanziali, per evitare il definitivo collasso dei canali di dialogo. Analisti citati dalla stampa sudcoreana temono che durante l’imminente riunione del Comitato centrale, il Partito del lavoro nordcoreano possa decidere se riavviare lo sviluppo di missili balistici intercontinentali o addirittura dei test nucleari: una decisione simile comporterebbe la fine del congelamento autoimposto dal Nord ai suoi programmi balistico e nucleare, e farebbe dunque precipitare nuovamente la Penisola coreana allo stato di grave tensione militare causato dai test di missili balistici intercontinentali del 2017.Durante l’ultima riunione plenaria del Comitato centrale, ad aprile 2018, il Partito del lavoro aveva formalmente deciso di “interrompere i test nucleari e i collaudi di missili balistici intercontinentali”, e concentrare invece tutte le energie del paese nella “edificazione di una solida economia socialista”. Ormai da mesi, però, Pyongyang ha rispolverato la retorica bellicista, in risposta all’assenza di progressi negoziali e alle annuali manovre militari congiunte di Stati Uniti e Seul, che pure i due paesi alleati hanno significativamente ridimensionato. Il regime nordcoreano ha chiesto a Washington di abbandonare la sua “politica ostile” e le richieste unilaterali; dagli Usa, però, è giunta solamente una generica apertura a ridimensionare ulteriormente le operazioni militari nella Penisola coreana, mantenendo intatta la prontezza al combattimento e la capacità operativa delle forze combinate di Washington e Seul.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti sperano che la Corea del Nord si attenga alla decisione di sospendere i test nucleari e di missili balistici a lungo raggio in vigore dallo scorso anno. Pompeo ha commentato così l’annuncio del Nord di un test “molto importante” presso il sito per lanci satellitari di Sohae (Dongchang-ri). “Il presidente Kim (jong-un) ha espresso personalmente l’impegno alla denuclearizzazione, ha dichiarato che non ci sarebbero stati test di missili a lungo raggio e nucleari”, ha dichiarato il segretario Usa martedì 10 dicembre, durante una conferenza stampa al dipartimento di Stato con l’omologo russo, Sergej Lavrov. “Sono tutti impegni cui auspichiamo la Corea del Nord continuerà ad aderire”.Il test effettuato la scorsa settimana dalla Corea del Nord presso il sito di lancio di Sohae (Dongchang-ri), e caratterizzato dai media di Stato del Nord come “molto importante”, è servito a collaudare un motore a razzo per missili balistici. Lo ha dichiarato lunedì il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, durante una conferenza stampa a margine di una ministeriale nel formato “2+2” (ministri di Esteri e Difesa) con le controparti australiane. “I ministri della Difesa di Corea del Sud e Australia hanno espresso profonda preoccupazione per i test di un motore balistico effettuato dalla Corea del Nord a Dongchang-ri, e il successivo lancio di missili balistici”, ha dichiarato Jeong. “Sollecitiamo la Corea del Nord a interrompere immediatamente questo tipo di attività, che aumentano le tensioni militari, e a dare riscontro agli sforzi della Corea del Sud, degli Stati Uniti e della comunità internazionale per discutere le questioni aperte attraverso il dialogo”, ha aggiunto il ministro.Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha dichiarato domenica scorsa che gli Usa sono pronti a condurre colloqui con la Corea del Nord in qualunque momento. Intervistato dall’emittente televisiva Fox News, in un contesto di crescente preoccupazione per la tenuta dei negoziati sulla denuclearizzazione, Esper ha evitato di anticipare la risposta degli Stati Uniti, nel caso Pyongyang decidesse di riprendere lo sviluppo di armi atomiche. “Non intendo formulare commenti in merito a ipotesi. Staremo a vedere. Penso che la finestra per il dialogo sia sempre aperta. Io, il segretario di Stato Pompeo, e soprattutto il presidente Trump, abbiamo ribadito che vogliamo sedere a un tavolo, condurre negoziati e giungere così a una Corea del Nord denuclearizzata”. Esper ha puntualizzato che il suo compito principale è garantire la prontezza delle capacità di difesa, ma ha aggiunto che il suo “secondo compito è garantire i margini per le attività dei nostri diplomatici”. L’intervista di Esper è stata registrata prima dell’annuncio, da parte di Pyongyang, di un “test molto importante” presso la base di lancio satellitare di Sohae, nella parte nord-occidentale della Corea del Nord. (Was)