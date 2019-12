Aerospazio: ministro Fioramonti insieme a Cristoforetti e Malerba a prima manifestazione dedicata alla nuova economia

- Lo spazio è "prezioso" per stimolare l'immaginazione dei giovani e avvicinarli alla scienza e alla conoscenza. Lo ha detto il ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Lorenzo Fioramonti, che è intervenuto oggi alla seconda giornata di New Space Economy European ExpoForum, la prima manifestazione dedicata a 360 gradi allo spazio, ideata e organizzata da Fiera Roma e dalla Fondazione E. Amaldi, quest'anno alla sua prima edizione. Secondo quanto riferito in un comunicato, Fioramonti ha sottolineato che lo spazio "aiuta anche a comprendere meglio noi stessi e il nostro mondo, offrendoci un'altra prospettiva: l'astronauta da fuori guarda il nostro pianeta, una biglia blu, bellissima e fragile. Quel mondo deve capire l'importanza che lo spazio e le sue applicazioni hanno sulla vita reale delle persone". (segue) (Com)