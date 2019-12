Tunisia: economista a "Nova", finanziaria 2020 è "vuota"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finanziaria 2020 della Tunisia è una legge vuota passata al futuro governo di cui si conoscono le caratteristiche. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’esperto di economia Mohamed Kousantini, secondo cui “la finanziaria dovrebbe riflettere la politica di qualsiasi governo”. Inoltre, per l’economista la finanziaria 2020 dimostra “che il governo non ha alcuna politica” ed è “parte della campagna elettorale dell’ex capo del governo (Youssef Chahed), ecco perché non è compatibile con la situazione economica del paese”. Ieri, 10 dicembre, l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale) ha adottato la finanziaria 2020 con 127 voti a favore, 50 contrari e quattro astensioni. L’articolo 52 della nuova finanziaria prevede la proroga di due anni, in via eccezionale, dell’applicazione dei dazi doganali ai prodotti importati dalla Turchia. Secondo il deputato Mohamed Ammar, “l’applicazione di questa tassa ha contribuito a drenare entrate supplementari per lo Stato, stimate in 315,97 milioni di euro nel 2018”. Questa misura “contribuirà a ridurre il deficit commerciale con la Turchia, che ha superato i 695,12 milioni di euro alla fine dello scorso novembre”. (segue) (Tut)