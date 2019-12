Migranti: Di Maio, monitoriamo fenomeno “sbarchi fantasma” provenienti da Algeria

- Il governo è consapevole e monitora il cosiddetto fenomeno degli sbarchi fantasma, in particolare sulle coste della Sardegna con imbarcazione di piccola stazza proveniente dall’Algeria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo su Schengen in merito alla gestione del fenomeno migratorio nell'area nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. Secondo il ministro, i “numeri degli sbarchi in Italia degli algerini sono sotto le mille unità” e il primo paese di sbarco per gli algerini è rimane la Spagna, ma si assiste al contempo ad un aumento di coloro che utilizzano la rotta migratoria dei Balcani occidentali anche alla luce della facilità di ottenere un visto per la Turchia. Di Maio ha sottolineato che l’ottima collaborazione bilaterale con l’Algeria “sarà rafforzata dal distaccamento presso l’ambasciata ad Algeri di un esperto per la sicurezza del ministero dell’Interno”. (Sic)