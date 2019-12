Americhe: firmato in Messico l'accordo per il nuovo Usmca, "missione compiuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell'America del Nord hanno firmato oggi l'intesa finale per permettere l'entrata in vigore del nuovo trattato di libero commercio, Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement). "Missione compiuta", ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard Casaubond, aprendo la cerimonia tenuta nel "Palacio nacional" di Città del Messico. Il documento contiene i testi complementari al testo del trattato firmato a novembre e sin qui ratificato solo dal Messico: documenti frutto delle concitate trattative svolte per rispondere alle richieste di cambi portate avanti soprattutto dai Democratici e dal mondo sindacale Usa. Tra le principali novità, secondo le prime indicazioni emerse nel corso della conferenza stampa, ci sono nuovi meccanismi per la soluzione delle controversie sul lavoro, e l'innalzamento - entro sette anni - delle quote di acciaio di produzione nazionale con cui costruire le automobili destinate ad evitare i dazi.La firma delle modifiche al trattato è stata salutata con molta enfasi dai contraenti, prova di una trattativa non semplice. Il nodo politico da superare, secondo quanto hanno riportato i media negli ultimi giorni, è stato rappresentato dalla resistenza della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, la democratica Nancy Pelosi, sensibile alle richieste dei sindacati legate a un testo che dovrebbe fungere da base per futuri accordi commerciali con altri paesi. Gli allegati dovranno essere successivamente ratificati dal Senato del Messico e dai parlamenti di Stati Uniti e Canada. il testo dovrebbe essere discusso dalla camera bassa Usa nella settimana che va dal 16 al 20 dicembre, poco prima delle feste natalizie e nel pieno del processo di impeachment che il parlamento sta istruendo.Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, Chrystia Freeland, vice primo ministro del Canada, Robert Lighthizer, capo della delegazione negoziale degli Usa e Jared Kushner, consigliere politico nonché genero del presidente Usa, Donald Trump. Assieme a loro, oltre al ministro Ebrard, il Messico era rappresentato anche dal ministro delle Finanze, Arturo Herrera, la ministro dell'Economia, Graciela Marquez Colin, la titolare del Lavoro, Luisa Maria Alcalde, il sottosegretario agli Esteri, Jesus Seade, il capo gabinetto della presidenza Alfonso Romo e il senatore Ricardo Monreal che ha riportato il plauso di "tutte le forze politiche" nel parlamento.Il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord è stato firmato a fine novembre 2018, in occasione del vertice finale del G20 tenutosi a Buenos Aires, in Argentina. Il testo, frutto di un lungo e controverso negoziato è stato siglato dal presidente Usa Donald Trump, dall'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto (all'ultimo giorno del suo mandato) e dal primo ministro canadese Justine Trudeau. Una volta completato l'ier, si stima attorno ad aprile del 2020, il nuovo Usmca sostituirà il "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement). (Mec)