Bolivia: Borrell, Ue attiva sin dall'inizio della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è stata attiva sin dall'inizio della crisi in Bolivia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Unione europea fin dall'inizio della crisi è stata attiva" ha sottolineato il responsabile della diplomazia europea, ringraziando "la delegazione europea e gli Stati membri per il loro lavoro”. “Speriamo che le parti possano dimostrare moderazione, completare la transizione e il processo di riconciliazione attraverso elezioni reali. La Bolivia fa parte di una più ampia e preoccupante situazione in America Latina. Negli ultimi cinque anni, non c'è stato un vertice di riunione di alto livello tra l'Unione europea e i paesi dell'America Latina. Penso che questo debba essere corretto e affrontarlo sarà una delle mie priorità durante il mio mandato", ha sottolineato l'Alto rappresentante.(Beb)