Azerbaigian-Russia: viceministro Safarov, Baku maggiore partner di Mosca in Caucaso meridionale

- L’Azerbaigian è il partner economico e commerciale più importante per la Federazione Russa nel Caucaso meridionale. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia del paese caucasico, Niyazi Safarov, durante la 18ma riunione della commissione intergovernativa per la cooperazione economica bilaterale. “Le dinamiche positive che caratterizzano i nostri rapporti sono dovute ad un importante rafforzamento del commercio bilaterale negli ultimi anni, all’organizzazione di un maggior numero di visite ufficiali e a migliori condizioni per l’attrazione di investimenti reciproci”, ha detto il viceministro, aggiungendo che all’Azerbaigian va imputato il 45 per cento delle operazioni commerciali russe nel Caucaso meridionale. “Le autorità di Baku danno grande importanza al rafforzamento dei rapporti bilaterali con la Federazione Russa, soprattutto nei settori del digitale, dell’economia e dell’alta tecnologia”, ha aggiunto Safarov. (Res)