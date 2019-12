Scala: Foa, serata di orgoglio per tutta la Rai, nostro vanto diffondere cultura italiana nel mondo

- "E' una serata di orgoglio per tutta la Rai. Siamo in diretta in sette Paesi europei e domani ci vedranno anche in Giappone, Corea del Sud e Russia, e poi in numerosi cinema in tutto il mondo, addirittura in Australia e nuova Zelanda. È un bellissimo momento per la Rai, per la Scala e per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, tra il secondo e il terzo atto di "Tosca", alla serata inaugurale della stagione del Teatro alla Scala di Milano. "Noi abbiamo un ruolo nel mondo che spesso sottovalutiamo e di cui non siamo consapevoli: la nostra cultura è apprezzata ovunque, diffonderla è motivo di vanto e orgoglio per tutti noi - ha aggiunto Foa - e questo è un impegno costante che la Rai continua a portare avanti con tanta passione". (Com)