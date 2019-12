Mes: Conte, non sono preoccupato del confronto e del dialogo con il parlamento

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ammesso di non essere preoccupato “del confronto e del dialogo con il parlamento”, in merito alle riserve sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), espresse anche dal Movimento cinque stelle. Parlando ai giornalisti a margine della conferenza Med Dialgues 2019, conclusa oggi a Roma, il premier ha osservato: “Il sale della democrazia è il confronto tra governo e parlamento. Il parlamento è anche sovrano e ci confronteremo. Però ci confronteremo ovviamente sulla base di argomentazioni. Nel dibattito pubblico ci sono tante notizie fuorvianti, tante notizie non corrispondenti al vero. In sede parlamentare questo problema non c’è, perché in parlamento ci sono degli interlocutori, tutti coloro che sono nelle commissioni competenti e i parlamentari in genere. Sicuramente il dibattito avrà anche caratura tecnica oltre che politica”.(Sic)