Bolivia: in Messico altro ex ministro del governo Morales

- Luis Arce Catacora, già ministro dell'Economia nel governo dell'ex presidente della Bolivia Evo Morales, è volato oggi in Messico, dove riceverà asilo politico. Lo riportano i media boliviani rilanciando un video diffuso sui principali social media, che ritrae Arce in partenza dall'aeroporto internazionale di El Alto, nei pressi di La Paz. "Ringrazio il governo messicano per avermi concesso asilo politico in questo fraterno paese", ha scritto l'ex ministro annunciando un successivo viaggio in Brasile, dove potrà "continuare i suoi esami medici periodici" legati a un tumore scoperto nel 2017. (segue) (Brb)