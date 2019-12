Cina-Usa: Pechino contesta approvazione provvedimento su diritti degli uiguri

- La commissione per gli Affari esteri dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, il massimo organo legislativo della Cina, ha rilasciato oggi una dichiarazione esprimendo la propria indignazione e opposizione, a seguito dell'approvazione di una proposta di legge sulle questioni relative allo Xinjiang da parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il cosiddetto "Uyghur Human Rights Policy Act". Secondo Pechino, tale provvedimento attacca e contesta gli sforzi della parte cinese di de-radicalizzazione e antiterrorismo nella regione, muovendo accuse infondate contro le politiche del governo cinese nello Xinjiang e interferendo gravemente negli affari interni della Cina.Anche il ministero degli Esteri cinesi si è espresso questa mattina sull'approvazione del disegno di legge da parte della Camera Usa: "La Cina esprime la sua protesta contro la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che ha approvato un disegno di legge che potrebbe comportare la sanzione di alcuni funzionari cinesi per presunti maltrattamenti contro il popolo uiguro", ha detto Hua Chunying, portavoce del ministero. "Questo documento scredita deliberatamente la situazione dei diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, denigrando gli sforzi profusi dalla Cina contro il terrorismo e la radicalizzazione; è un attacco deleterio alla politica amministrativa del governo cinese, viola gravemente il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali", ha aggiunto Hua, che ha ribadito che il governo di Pechino esprime forte indignazione nei confronti di tale atto.Secondo quanto riferito ieri tramite una nota il direttore del quotidiano di Stato cinese "Global Times" tramite un post sui social network cinesi, la Cina potrebbe bandire i titolari di passaporti diplomatici statunitensi dall'ingresso nella regione autonoma di Xinjiang. Hu ha aggiunto che la Cina sta valutando anche restrizioni ai visti d'ingresso per funzionari e legislatori statunitensi che si sono caratterizzati per posizioni "particolarmente odiose" in merito alle problematiche che affliggono lo Xinjiang. L'annuncio segue la pubblicazione di rapporti da parte della stampa Usa in merito alle condizioni di detenzione degli uiguri e di altre minoranze musulmane nei campi di detenzione dello Xinjiang, dove secondo esperti Onu e attivisti sarebbe trattenuto almeno un milione di uiguri.Il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), rete internazionale di giornalisti investigativi con sede a Washington, nota per aver fatto deflagrare lo scandalo dei "Panama Papers", ha ottenuto una serie di documenti riservati che descrivono nei dettagli le operazioni presso i centri di detenzione operati dalla Cina nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Nei documenti, i cui contenuti sono stati pubblicati alla fine del mese scorso su 17 quotidiani internazionali, vengono dettagliati una serie di protocolli che determinano ogni aspetto della vita nei campi di detenzione, dove sarebbe detenuto circa un milione di persone, perlopiù appartenenti all'etnia uigura e ad altre minoranze di religione musulmana. Uno dei documenti vieta tassativamente qualunque "interazione personale" tra il personale dei centri e i detenuti.Secondo James Leibold, docente dell'università La Trobe University di Melbourne ed esperto di relazioni etniche in Cina, i documenti "infrangono la narrativa del Partito comunista cinese secondo cui i campi sono centri di formazione professionale dove gli uiguri e altri musulmani cinesi si sottopongono volontariamente a corsi di formazione". I documenti descrivono invece "secondo le parole stesse del Partito (...) la natura calcolata, coattiva ed extragiudiziale di queste detenzioni". La divulgazione dei documenti segue di una settimana le indiscrezioni del "New York Times", basate su oltre 400 pagine di documenti interni, secondo cui il presidente cinese Xi Jinping avrebbe ordinato ai suoi sottoposti di agire "senza alcuna pietà" contro il separatismo e l'estremismo, in un discorso seguito a un attentato di militanti uiguri contro una stazione ferroviaria cinese, nel 2014.Il ministero degli Esteri cinese ha criticato il "New York Times" per aver ignorato l'attuale situazione della Regione autonoma Uigur dello Xinjiang e aver ignorato gli sforzi della Cina nella regione. Il portavoce del ministero, Geng Shuang, ha ribadito gli sforzi della Cina per aiutare la comunità dello Xinjiang a combattere il terrorismo e il radicalismo. "Dal 2015, la Cina ha pubblicato sette libri bianchi sugli sforzi antiterrorismo e di de-radicalizzazione dello Xinjiang, nonché sul lavoro di istruzione e formazione professionale, che sono dichiarazioni chiare e complete di ciò che accade nello Xinjiang", ha detto Geng. Tuttavia, il "New York Times" è "completamente sordo e cieco a tutti questi fatti", ha aggiunto il portavoce. "Quel che è peggio, ha usato distorsioni dei fatti per sminuire gli sforzi antiterroristici e di de-radicalizzazione da parte della Cina. Che cosa stanno facendo? Gli affari dello Xinjiang sono "puramente affari interni della Cina", ha ribadito il portavoce.Geng ha ribadito che oltre mille diplomatici stranieri, funzionari di organizzazioni internazionali e personale dei media hanno concordato, dopo aver visitato lo Xinjiang, che gli sforzi antiterrorismo e di de-radicalizzazione offrono un importante contributo al mondo e un'esperienza preziosa per cui tutti possono imparare. Anche un portavoce del governo locale dello Xinjiang ha rilasciato una dichiarazione sottolineando che gli sforzi di antiterrorismo e di de-radicalizzazione adottati dal governo locale non solo sono conformi alle leggi cinesi, ma fanno anche eco ai concetti comuni sostenuti dalla comunità internazionale e dai gruppi etnici locali nello Xinjiang. Secondo una dichiarazione sul sito web del governo, non si è verificato un singolo caso terroristico violento per 35 mesi consecutivi, ma "forze occidentali anti-Cina" e le" tre forze del male "(terrorismo, estremismo e separatismo) sono riluttanti a vedere uno sviluppo armonioso nella regione e fabbricano ripetutamente campagne di notizie false per imbrattare lo Xinjiang.Secondo quanto il quotidiano statunitense, una serie di documenti del governo cinese trapelati rivela i dettagli della sua repressione sulla minoranza etnica degli Uiguri e altri musulmani nella regione occidentale dello Xinjiang sotto la leadership del presidente Xi Jinping. I documenti, che il giornale ha riferito sabato, sono trapelati da "un membro dell'establishment politico cinese", mostrano come Xi abbia tenuto una serie di discorsi interni ai funzionari durante e dopo una visita nel Xinjiang del 2014 a seguito di un attacco da parte di militanti uiguri in un stazione ferroviaria che ha ucciso 31 persone.Secondo il rapporto, Xi avrebbe chiesto una "lotta totale contro il terrorismo, le infiltrazioni e il separatismo" usando gli "organi della dittatura e mostrando assolutamente nessuna pietà". I documenti mostrano che le paure della leadership cinese sono state accentuate dagli attacchi terroristici in altri paesi e dal ritiro delle truppe dall'Afghanistan da parte degli Stati Uniti. Non è chiaro come siano stati raccolti e selezionati i documenti per un totale di 403 pagine, afferma il giornale. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, Pechino nega qualsiasi maltrattamento degli uiguri o di altri gruppi etnici nello Xinjiang, dicendo che sta fornendo una formazione professionale per aiutare a sradicare l'estremismo e il separatismo islamici e al fine di insegnare nuove abilità alla popolazione locale. Secondo quanto riferisce la stampa estera, il ministero degli Esteri cinese non ha risposto a una richiesta via fax di commenti nella giornata di domenica 17 novembre. Ieri, il quotidiano statale "Global Times" ha dichiarato in un editoriale che il rapporto "manca di moralità" e ha accusato individui in Occidente di essere "desiderosi di vedere lo Xinjiang avvolto in estrema violenza e caos". (Cip)