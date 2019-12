Usa: Trump minaccia dazi a Francia e Italia contro digital tax

- L'amministrazione Trump ha minacciato di imporre dazi sul 100 per cento delle importazioni dalla Francia, circa 2,4 miliardi di dollari, come rappresaglia per la digital tax che andrebbe a colpire i colossi statunitense del web, da Google a Facebook, passando per Amazon. Lo rende noto il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (Ustr), che ha messo in guardia anche altri Paesi come l'Italia, l'Austria e la Turchia. "Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti sta esplorando se aprire le indagini della Sezione 301 sulle tasse sui servizi digitali in Austria, Italia e Turchia", ha detto Robert Lighthizer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, in un comunicato.La sezione 301 del Trade Act del 1974 consente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi nel caso fossero accertate pratiche che in modo ingiustificabile riducono gli scambi statunitensi. L'amministrazione Trump ha già preso di mira il vino francese e molti prodotti agricoli in un'altra disputa sul sostegno europeo ad Airbus, ma questa volta sta minacciando di colpire i famosi formaggi e champagne francesi. La digital tax in Francia prevede un prelievo del 3 per cento alle società con oltre 25 milioni di euro di ricavi per servizi digitali in Francia e 750 milioni di euro (825 milioni di dollari) in tutto il mondo. (Was)